Spomladi nova letalska povezava med Ljubljano in Amsterdamom

Letalska družba KLM bo spomladi povezala Ljubljano in Amsterdam. Leti bodo na voljo vsak dan med 30. marcem 2025 in 25. oktobrom 2025, letalsko vozovnico pa si je že mogoče zagotoviti od danes.

Iz Ljubljane bodo na mednarodno letališče Schiphol v Amsterdamu letala vzletela ob 12.35, v obratni smeri pa ob 10.15. Pot z letalom Embraer 190, ki sprejme 100 potnikov, bo trajala približno 1 uro in 50 minut. Povratna karta so na voljo od 179 evrov na potnika.

S prihodom letalskega prevoznika KLM v Ljubljano se bodo močno okrepile povezave za odhode iz Ljubljane na številne svetovne destinacije – to so med drugimi Šanghaj, Peking, Bogota, Vancouver, Montreal, London, Glasgow, Edinburg, Birmingham, Stockholm, Helsinki in New York.