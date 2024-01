Sprehod po zasneženi Ljubljani

Ljubljana se je danes zjutraj prebudila v zimski idili pod debelejšo snežno odejo. Arso je včeraj nameril 28 centimetrov novozapadlega snega, danes pa je ob sinje modrem nebu prevladovalo sončno vreme. Tudi temperature so odlične za ljubitelje zime in snega, saj se je danes čez dan živo srebro komajda dotaknilo ničle, najnižja nočna vrednost pa se je spustila skoraj do -10 stopinj Celzija. Tudi jutri bo vreme podobno, edino v zgodnjih jutranjih urah bo lahko prehodno megleno. Čez dan pa bo povečini sončno in bo torej kot za nalašč za ljubitelje slovenske prestolnice in snega.