Sprehod se je končal z ugrizom strupene kače

Sprehod po Kraškem robu se je v soboto za sprehajalko končal z ugrizom strupene kače in s helikopterskim prevozom v ljubljanski klinični center, kjer so jo oskrbeli s protistrupom. Zdravniki iz Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo so zaradi ugrizov strupenih kač letos zabeležili že štiri primere, dva bolnika sta potrebovala protistrup.

Zdravniško pomoč je v soboto potrebovala ženska, ki se je sprehajala po Kraškem robu. Ugriznila jo je strupena kača, kakšna, ni znano, saj je ni videla oziroma prepoznala.

Čutila je udarec in slišala neko gibanje. Kasneje je opazila značilne znake ugriza kače, nato pa se je tam pojavila oteklina, z njo pa tudi bolečine.

Žensko so sprejeli v izolski bolnišnici, od koder so jo po posvetu s centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer so ji dali protistrup.

DESET DO DVAJSET PRIMEROV NA LETO

Dr. Damjan Grenc, zdravnik iz centra za klinično toksikologijo in farmakologijo ljubljanskega kliničnega centra, nam je pojasnil, da so letos imeli štiri primere ugrizov strupenih kač, dva pacienta so morali zdraviti z antiserumom.

Sicer pa obravnavajo deset do 20 primerov na leto, odvisno od sezone. Primeri so razpršeni po vsej državi. Najpogosteje obravnavajo ugrize modrasov in gadov, precej bolj redko ugrize laških gadov, ki se pojavljajo, denimo, v Breginjskem kotu.

Kače v eni tretjini do polovici primerov ob ugrizu ne izbrizgajo strupa, pride do tako imenovanega suhega ugriza. Če strup pride v rano, pride do okvare tkiva, do popuščanja žilnih sten, motenj strjevanja krvi. Na mestu ugriza se pojavijo otekline in močno izrazite podplutbe. Bolečina se nato širi.

»NIKOLI NE DELAMO PODVEZE«

Dr. Grenc pojasnjuje, da sam ugriz kače ni nujno boleč. Prva pomoč v takih primerih je imobilizacija in nato čim prejšnji odhod v zdravstveno ustanovo. »Če na mestu ugriza morda ostane kapljica strupa, jo moramo obrisati, da ne zaide v rano,« svetuje dr. Grenc. Odsvetuje pa kakršno koli poseganje na mestu ugriza. Tega ne stiskamo, žgemo ali kaj podobnega. Če kača ugrizne v roko, so lahko zaradi otekline težave s prstani ali zapestnice, zato jih moramo čim prej sneti. »Nikoli ne delamo podveze,« še opozarja zdravnik. V takih primerih bi strup samo omejili in bi povzročal večje težave v tem delu telesa.

Pri ugrizih se lahko pojavijo še dodatne sistemske težave, pade lahko krvni tlak, pojavi se lahko nenadno težko dihanje, zato je takšne bolnike treba opazovati v bolnišnici in jim po potrebi – glede na klinično sliko – dati protistrup.

Kače največkrat ugriznejo v roko ali nogo. Edina preventiva je, da se kači, ko jo seveda opazimo, izognemo. Kača se z ugrizom brani, ko posežemo v njen prostor. Večina kač ne pozna dovolj, zato tudi dr. Grenc svetuje, da se ji ne približujemo.

Sijan Pretnar, Primorske novice