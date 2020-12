Sprejeli so načrt za zamenjavo kun v evre

Hrvaška vlada je sprejela nacionalni načrt za zamenjavo kun v evre, kar naj bi se po načrtih odvilo z januarjem 2023. Prej bo zagnala informativno kampanjo, da se bodo ljudje lahko seznanili z vsemi podrobnostmi. V hrvaški centralni banki pa so medtem opozorili na možnost zamude pri uvedbi evra.

Hrvaški minister za finance Zdravko Marić je spomnil, da je Hrvaška julija vstopila v mehanizem ERM II, kjer mora pred vstopom v območje z evrom vztrajati vsaj dve leti. Ob sprejemu nacionalnega načrta pa je zavrnil vse bojazni, da bi cene ob menjavi valute poskočile. Prostora za tovrstne bojazni ni, kar so pokazale tudi izkušnje nekaterih drugih držav, ki so evro uvedle, je dejal.

Pred uvedbo evra bo obdobje dvojnega označevanja cen. Napovedal je, da bo vlada določila to obvezo 30 dni po odločitvi Sveta EU o sprejemu Hrvaške v evrsko območje in do največ 12 mesecev po tem, ko bo evro zakonito plačilno sredstvo v državi. Obe valuti bosta v obtoku dva tedna po uradni uvedbi evra.