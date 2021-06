Spremenjen odlok za vstop v Slovenijo

Z današnjim dnem je začel veljati spremenjeni odlok slovenske vlade o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve epidemije covida-19. Med novostmi je uvedba oranžnega in zelenega seznama držav. Veljavnost negativnega testa PCR se podaljšuje na 72 ur od odvzema brisa, pri hitrem antigenskem testu pa ostaja 48 ur. Po spremenjenem odloku, ki ga je vlada sprejela na petkovi dopisni seji, vse tretje države, ki niso izrecno navedene na zelenem, rdečem in temno rdečem seznamu, sodijo med oranžne, je navedeno na spletni strani vlade.

Oseba, ki prihaja z območja na zelenem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Ob vstopu pa mora predložiti dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temno rdečem seznamu. Za prihod iz rdečih in temno rdečih držav se ob vstopu v Slovenijo zahteva predložitev testa PCR, oseba pa se nato napoti v karanteno na domu. To ne velja za cepljene in prebolele osebe, ki lahko v Slovenijo vstopijo, če predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Na zelenem seznamu držav so po zadnjih podatkih Avstrija, BiH, Severna Makedonija, Tajska, Bolgarija, Češka, Finska, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška ter večina dežel v severni in srednji Italiji in posamezni deli Danske, Francije, Grčije, Nemčije, Norveške, Portugalske in Španije. Prav tako so na zelenem seznamu del Hrvaške, in sicer administrativna enota Panonska Hrvaška.

Iz območja EU oz. schengenskega območja so na oranžnem seznamu Belgija, Ciper, Madžarska in Švica ter deli Francije, Grčije, Italije (administrativne enote Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Kampanja, Basilicata in Kalabrija), Nemčije, Portugalske in Španije. Tudi regija Jadranska Hrvaška je na oranžnem seznamu. Odlok bo veljal do 27. junija.

Celoten seznam držav na: https://www.gov.si/novice/2021-06-18-uvajamo-zeleni-in-oranzni-seznam-drzav/