Sram jo je tudi za ubitega Slovenca

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v nedeljo v Fossoliju pri Carpiju v Emilji - Romanji spomnila internirancev v taborišču in se njihovim sorodnikom opravičila za povzročeno zlo. »Sramujem se, da so moji rojaki ravnali tako surovo in nasilno,« je dejala Von der Leyen.

Spominska slovesnost je sovpadala z obletnico pokola (12.7.1944), v katerem so esesovci najprej zverinsko mučili in nato pobili 67 internirancev iz Fossolija. Pokol se je zgodil na bližnjem strelišču v kraju Cibeno, morilci so svoje žrtve izbrali naključno kot maščevanje za smrt šest nemških vojakov, ki so umrli v nekem atentatu v Liguriji. Med ubitimi talci je bil tudi 28-letni Slovenec iz okolice Bovca Milan Trebše, ki se je sicer rodil v Piemontu, kamor sta se starša Andrej in Tereza Horvat zatekla (ali pa sta bila izgnana) med prvo svetovno vojno.

Družina Trebše se je po koncu prve vojne vrnila domov, Milan se je rodil kot Milan in je bil za vse Milan, uradno pa je nato postal Milano Vittorio, ker mu je fašistični režim poitalijančil ime. Nacifašisti so ga po aretaciji aprila 1944 zaprli v milanski zapor San Vittore, od koder so ga junija istega leta privedli v Fossoli, kot sotrpini je bil namenjen v Nemčijo, izbrali pa so ga za talca in ubili mesec dni po prihodu v taborišče. Zakopan je na milanskem pokopališču Musocco v grobnici slavnih imen kot Milan Trebše, kar pomeni, da mu je italijanska republika vsaj »vrnila« ime, s katerim se je rodil.