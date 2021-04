»Sreča kot Gaussova krivulja«

Davide Clodig je od leta 2019 ravnatelj dvojezične večstopenjske šole Pavel Petričič v Špetru. Po izobrazbi matematik in pianist (oboje je tudi poučeval), je že vrsto let aktiven na področju ljubiteljske kulture kot zborovodja in glasbenik. Včeraj je praznoval 47. rojstni dan, pred tem pa odgovoril na naš vprašalnik Prosto po Proustu.

Katera je vaša največja odlika?

Miroljubnost.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Spoštovanje.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Spoštovanje.

Katera je vaša največja šibkost?

Nerešen trn v peti.

Kaj najraje počenjate?

Pojem.

Česa vas je najbolj strah?

Tega, kar ne poznam.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Z Gaussovo krivuljo.

Kako pa največjo nesrečo?

Z ravno krivuljo.

Ko bi lahko bil kdo drug, bi bil ...

David Klodič.

Kje bi najraje živeli, če ne bi živeli v Špetru?

Na Krasu.

Katera je vaša najljubša barva?

Rdeča.

Katera je vaša najljubša roža?

Kukalca (gorska narcisa).

Kaj pa žival?

Žirafa.

Kdo je vaš najljubši pisatelj/ica?

Franz Kafka.

Kdo je vaš najljubši pesnik/ca?

Srečko Kosovel.

Kaj pa najljubši fikcijski junak/inja?

Sploh ne vem, ker me fiction ne zanima

Katera je vaša najljubša knjiga?

Zločin in kazen.

Vaš najljubši glasbenik/ica oziroma bend?

Paolo Conte, v primeru, da klasični skladatelji ne pridejo v poštev – med njimi mi je najljubši Claude Debussy.

Vaša najljubša likovna umetnina?

Tako kot sem se naučil v Topolovem, je nekaj »nematerialnega«.