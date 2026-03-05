Srečanje o pravosodni reformi napolnilo veliko dvorano Univerze v Trstu

Zanimanje za argumente za in proti reformi o ustroju italijanskega pravosodja, o kateri bodo volivke in volivci odločali na potrditvenem referendumu 22. in 23. marca, je sodeč po odzivu na vabilo oddelka za pravne vede tržaške univerze na soočenje zagovornikov in nasprotnikov reforme precejšnje.

K besedi so organizatorji povabili zaslužnega profesorja kazenskega procesnega prava na rimski univerzi Sapienza ter nekdanjega člana Visokega pravosodnega sveta (CSM) Giorgia Spangherja, predsednika Združenja odvetnikov za civilno pravo Alberta Del Noceja - ta sta predstavila argumente, zaradi katerih bi morali na referendumu prekrižati »da« in tako privoliti v potrditev pravosodne reforme. Proti potrditvi reforme, za kar je treba na glasovnici prekrižati »ne«, pa sta spregovorila nekdanji tržaški glavni tožilec Antonio De Nicolo ter odvetnik Giovanni Borgna, oba sta iz odbora GiustoDireNo.

Dogodek, ki je napolnil veliko dvorano Univerze v Trstu, pa je le delno izpolnil obljube z vabila. Na njem je pisalo, da bo šlo za »srečanje-debato«, toda debate je bilo bolj malo, dejanskega soočenja različnih pogledov na določen argument pa tudi. Za to bi bilo nemara potrebno tudi nekoliko bolj striktno moderiranje in mogoče tudi jasnejše časovne omejitve, brez katerih se napovedano soočenje kmalu prelevi v ... predavanje. Treba pa je priznati, da je bila vsaj spoštovana začetna želja po tem, da bi bil ton primeren resnosti obravnavane teme, brez bombastičnih obtožb, kakršne v referendumski kampanji uporabljajo politiki.