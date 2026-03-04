Tiri na novi progi med Divačo in Koprom povezani

V dolini Glinščice na trasi drugega tira med Divačo in Koprom je včeraj potekala zadnja vezava tira. Nova proga je zdaj v celoti povezana, kar pomeni, da je prevozna, so sporočili iz projektnega podjetja 2TDK. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je to označila za zgodovinski dan za Koper, Primorsko in celotno Slovenijo.

S povezavo tirov in vzpostavitvijo prevoznosti proge je omogočen začetek preizkusnih voženj, so v sporočilu za javnost zapisali v 2TDK, ki bdi nad tem trenutno največjim infrastrukturnim projektom v državi. Prihodnji teden, predvidoma 11. marca, naj bi s posebnim dogodkom prvo testno vožnjo po novi železniški povezavi tudi obeležili.

Na trasi drugega tira je bilo treba po pojasnilih 2TDK položiti 27,1 kilometra tirov, od tega je bilo 23 kilometrov na togi podlagi, preostali del pa predstavlja klasični tir na gramozni gredi.

Pod tire vgradili tudi dušilce vibracij

Na posameznih odsekih je bil pod tire vgrajen tudi poseben elastični sistem oz. elementi, ki delujejo kot dušilci vibracij. Absorbirajo namreč tresljaje, ki nastajajo pri prehodu vlakov, ter preprečujejo njihov prenos na konstrukcijo predora ali na okoliške stavbe, so še zapisali v 2TDK.

Ta sistem je po njihovih navedbah namenjen zmanjševanju vplivov na okolje ter zagotavljanju boljše kakovosti življenja prebivalcev ob progi.