Gasilci nadaljujejo s stavkovnimi aktivnostmi

Pred goriško prefekturo je včeraj potekal shod, ki ga je sklical avtonomni sindikat gasilcev Conapo. Vzroki protesta, za katerega so se odločili po neuspešnih pogajanjih s pokrajinsko poveljnico Ciro Piscicelli, so reorganizacija urada sodne policije, logistične težave goriške postaje, zanemarjenost letališke izpostave v Ronkah in neuporabnost vadbenega poligona v Tržiču.

Protestnega shoda se je udeležilo okrog 60 gasilcev. Kot so napisali na letake, ki so jih delili, zahtevajo varnost, primernejše delovne prostore in takojšnje odgovore na svoje zahteve. »V teku dopoldneva naju je s pokrajinskim sekretarjem Andreo Lebanom sprejela goriška prefektinja Ester Fedullo. Prisluhnila je našim zahtevam in napovedala, da bo poklicala poveljnico Piscicelli. Skušala bo sklicati omizje z nami in poveljnico, katerega se bo udeležila tudi sama,« je povedal deželni sekretar Conapo Damjan Nacini. V pričakovanju na omizje, je pojasnil, nadaljujejo s stavkovnimi aktivnostmi, stavke ne izključujejo. Protestnikom, je pristavil Nacini, je včeraj prišel izrazit podporo občinski svetnik SSk Walter Bandelj, deželni svetnik Pakta za Avtonomijo Enrico Bullian pa se je opravičil.