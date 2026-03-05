S knjigo se bodo v soboto poklonili Stanki Hrovatin

Konec julija 2023 se je Stanka Hrovatin poslovila od bralcev Primorskega dnevnika, za katere je od oktobra 2021 redno pisala svoje spomine na življenjske izkušnje in preizkušnje, prepričanja in dvome. »Ne vem, če bom v septembru še kaj napisala. Pa ne le zaradi zdravja. Radovednost me zapušča in to je slab znak.« Kakor bi slutila, da jo bo zdravje kmalu izdalo in jo priklenilo k bolečemu molku vse do 15. decembra lani, ko je za vedno zatisnila oči v domu za starejše občane na Fernetičih. Usoda je hotela, da natanko 84 let po ustrelitvi petih obsojencev na drugem tržaškem procesu.

V dvojezični knjigi

Stanka Hrovatin ni dočakala knjižne, dvojezične izdaje svojih spominov, ki jo bodo v soboto prvič predstavili javnosti na pobudo Vsedržavnega združenja partizanov Italije, Zadruge Primorski dnevni in SKD Tabor z Opčin. Dogodek bo v sodelovanju s Tržaškim partizanskim pevskim zborom Pinko Tomažič v veliki dvorani Narodnega doma v Ulici Filzi 14, kjer bo ob 18. uri prva predstavitev njene knjige Niso samo spomini - Molto più che ricordi. V njej so zbrane kolumne, ki jih je od oktobra 2021 do julija 2023 pod istim naslovom objavljala na straneh Primorskega dnevnika. Zbirko prispevkov je uredil Dušan Kalc, založnika sta VZPI-ANPI in Zadruga Primorski dnevnik.

Na sobotnem dogodku bodo zbrane nagovorili pokrajinski predsednik VZPI-ANPI Fabio Vallon, predsednik Zadruge Primorski dnevnik Igor Kocijančič in predstavnica SKD Tabor Jasmina Smotlak. Nekaj odlomkov iz knjige bosta prebrali Olga Lupinc in Tatjana Malalan, na koncu pa bo zapel TPPZ Pinko Tomažič.