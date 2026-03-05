Za sofinanciranje zamejskih gospodarskih organizacij 300.000 evrov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je včeraj objavilo javni razpis za sofinanciranje gospodarskih organizacij slovenske narodne skupnosti v zamejstvu za letos. Na voljo je skupno 300.000 evrov, rok za oddajo vlog je 10. april.

Namen razpisa je podpreti aktivnosti gospodarskih organizacij avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu za ohranjanje slovenstva zunaj matične države in njegovega povezovanja s Slovenijo na področju gospodarstva, so sporočili z ministrstva.

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v zamejstvu, ki se ukvarjajo z ekonomskim razvojem avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.

Za posamezni teritorialni sklop je zagotovljenih po 60.000 evrov. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in materialnih stroškov do višine 15 odstotkov celotnega zahtevka. Ministrstvo bo upravičene stroške sofinanciralo do višine 100 odstotkov.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja do 20. novembra.