Srečno 2026!

Današnja silvestrska številka Primorskega dnevnika je izšla na 40 straneh. Izbor vsebin je bogat. Ob običajnih krajevnih in mednarodnih novicah čakajo bralce posebne praznične teme. Prebrali boste med drugim lahko intervju Bojana Brezigarja z Borisom Podrecco in intervju Martina Lissiacha z Nedo Rusjan Bric. Mojca Petaros ponuja kratko zgodbo Pa veš zakaj je tako dobro , Meta Kreše pa šesto izmed goriških zgodb v objektivu in pripovedi. Na voljo bosta tudi obsežnejša članka o vremenskih ekstremih oz. o vremenskem dogajanju v FJK v letu 2025.

Tudi v letu 2026 bo Primorski dnevnik pospremil popotnike na odkrivanje bolj ali manj neznanih krajev, bližnjih in oddaljenih. V današnji silvestrski številki boste lahko odkrili podrobnosti o potovanjih v organizaciji tržaške Aurore in krožka Krut. Bralci pa boste danes imeli na voljo tudi celostransko križanko.

Obiskovalcem naše spletne strani ter bralkam in bralcem želimo lepe in mirne praznične dni.