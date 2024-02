V Jadranskem morju, približno 80 kilometrov južno od hrvaškega otoka Mljet na jugu Dalmacije, so dopoldne zabeležili potres z magnitudo 4,9, je sporočila hrvaška seizmološka služba. Tresenje tal so čutili na širšem območju od Dubrovnika do Zadra.

Po podatkih Evropskega mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) je bil epicenter potresa, ki so ga zabeležili nekaj čez 10. uro 94 kilometrov jugozahodno od Dubrovnika in 104 kilometre severovzhodno od italijanskega Barija.