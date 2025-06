V eni izmed vasi v koprskem zaledju je v sredo prišlo do zaskrbljujočega incidenta, poročajo Primorske novice. Voznik osebnega avtomobila je sunkovito ustavil ob ženski, ki se je z otrokom sprehajala po naselju. Moški, ki ga oškodovanka po videzu pozna, je izstopil iz vozila in pritekel proti njej, pri čemer pa jo skušal prijeti za roko.

Ženska se je z otrokom uspela umakniti in poklicala moža, medtem pa se je moški odpeljal. Zaradi nenavadnega in vsiljivega vedenja se je počutila ogroženo in močno prestrašeno, zato je dogodek takoj prijavila policiji.Policisti so hitro ukrepali in bodo zoper 35-letnega moškega iz okolice Kopra uvedli hitri postopek zaradi kršitve javnega reda in miru.