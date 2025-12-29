»SSk ni opozicijska stranka«

»Slovenska skupnost ni opozicijska stranka, sogovornike namerava iskati pri vsakokratni politični oblasti.« S temi besedami je deželni predsednik stranke Slovenska skupnost (SSk) Damijan Terpin začel svoj politični obračun strankinega delovanja v letu 2025, ki sta ga ob njem na današnji tiskovni konferenci v prostorih deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine v Trstu podala še deželna tajnica stranke Fulvia Premolin in deželni svetnik Marko Pisani. Pisani sicer sedi v deželnem svetu v skupini opozicijske Demokratske stranke (DS), vendar se je prav letos nekajkrat vzdržal, ker je deželna vlada izrazila npr. pripravljenost na rešitev vprašanja manjšinskega zastopstva v deželnem svetu, pri sprejemanju proračuna za prihodnje leto pa je prvič namenila postavke deželnega denarja za nekatere slovenske organizacije oz. ustanove, sprejela pa je tudi nekatere druge pozitivne ukrepe. Drugače je kot enega najresnejših problemov za deželo FJK in slovensko narodno skupnost označil premajhno rodnost in odhajanje mladih, poudaril je pomen razvijanja turizma v Benečiji, omenil potek deželnih konferenc za varstvo slovenske in drugih manjšin ter izrazil razočaranje ob spodletelem predlogu o spojitvi občin Dreka in Grmek v Benečiji in izrazil upanje, da bodo obnovljene pokrajine prinesle tudi delne rešitve za vprašanje pomanjkanja osebja v manjših občinah.

Fulvia Premolin se je zaustavila zlasti pri finančni krizi družbe Dom in usode nepremičnin, vključno s tržaškim Kulturnim domom. Odgovorni za nastali položaj naj odstopijo s funkcij, ki jih še zasedajo v raznih organizacijah in ustanovah, ter naj iskanje rešitev prepustijo drugim, je dejala deželna tajnica SSk, ki je tudi izrazila razočaranje nad nesklepčnostjo na zadnji seji paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, kjer je bil na dnevnem redu tudi predlog prenove Deželne komisije za slovenske šole. Ob tem je izrazila upanje, da bo na prihodnji seji 12. januarja 2026 sklepčnost zagotovljena in predlog sprejet »v dobrobit naših ljudi«.

Politično oceno pa je orisal deželni predsednik stranke Damijan Terpin, ki je poudaril usmeritev SSk, da se pogovarja z vsakokratno oblastjo. To je prineslo dobre rezultate, kot npr. omembo olajšanega zastopstva za manjšine v izvoljenih telesih v v senatu odobrenem osnutku ustavne reforme o t. i. »premieratu«, dalje odpravo krčenja števila ravnateljstev slovenskih šol, ponovno uvedbo pokrajin v FJK in povečanje finančnega prispevka v okviru zaščitnega zakona za slovensko manjšino za 500.000 evrov. Dogaja se, da se desnica začenja odpirati in ponuja določene rezultate, medtem ko stranke, ki so zgodovinsko podpirale slovensko manjšino – izrecno je bila omenjena DS – glasujejo proti ukrepom, ki so pozitivni za le-to, je še opozoril Terpin. Glede novega državnega volilnega zakona je podpredsednik italijanske vlade Antonio Tajani po Terpinovih besedah zagotovil vključitev olajšanega zastopstva v vladni predlog, tudi deželna vlada namerava poseči v volilno zakonodajo, ker želi med drugim urediti tudi vprašanje zastopstva slovenske manjšine. Pri SSk pričakujejo, da bodo v FJK nov volilni zakon sprejeli že v tem mandatu in da bodo prihodnje deželne volitve že potekale po novem sistemu.