»Stanje je kritično in vse sile, ki jih imamo na voljo, delajo na tem, da obdržijo požar pod nadzorom, preden bodo večerne ure onemogočile letalom in helikopterjem, da vzletijo,« je dejal podpredsednik FJK Riccardo Riccardi, ki je pristojen za civilno zaščitno. Slednji je danes obiskal prizorišče požarov v Jamljah in Reziji v družbi doberdobskega župana Fabia Vizintina in županje Rezije Camille Morandi.

Riccardi je še dejal, da sta Furlanija - Julijska krajina in Toskana trenutno najbolj podvrženi požarom, trpita, sicer v manjši meri, tudi Sardinija in Kampanja. »Državni šef civilne zaščite Fabrizio Curcio nas je pozval k najvišji stopnji pripravljenosti, ker meteorološko stanje ne bo olajšalo dela gasilcev v prihodnjih dneh in urah, glede na to da temperature se ne bodo znižale do konca tedna,« je povedal Riccardi in dodal, da bo potreben maksimalen trud vseh, ki se borijo s plameni, za to, da stanje ne degenerira.