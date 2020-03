Stanje v Italiji močno pogojuje Slovenijo

Pandemija bo zelo močno vplivala tudi na trgovinsko izmenjavo in na splošne gospodarske odnose med Slovenijo in Italijo. Po podatkih Statističnega urada Slovenije, ki jih je povzel Dnevnik, je bil lani obseg blagovne izmenjave med državama vreden 8,4 milijarde evrov, 1742 slovenskih podjetij pa redno izvaža v Italijo. Trenutno je gospodarski pretok zelo močno ohromljen, za ponovno vzpostavitev normalnih odnosov bodo potrebni meseci, če že ne leta. Italija je po Nemčiji druga zunanjetrgovinska partnerica Slovenije, hkrati pa peta tuja investitorica v državi.

Slovenska podjetja in njihova predstavništva v Italiji poslujejo predvsem v severnih italijanskih deželah, med katerimi prednjači Lombardija, ki jo je novi koronavirus najbolj prizadel. Škoda bo torej zelo velika, da ne govorimo o gospodarski škodi na obmejnem območju (od Posočja do Portoroža), utrpel jo bo zlasti turizem, ki živi od italijanskih gostov. To se bo sicer poznalo po vsej Sloveniji, ki jo je lani obiskalo kar 600 tisoč Italijank in Italijanov. Če bodo podobni izredni ukrepi veljali dva, tri mesece, se bo izvoz v Italijo – s tem pa prihodki slovenskih podjetij – letos znižal za približno 15 odstotkov, dobički pa tudi do 30 odstotkov, so za Dnevnik povedali na slovenskem gospodarskem ministrstvu. Glede na razvoj dogajanj z zvezi s pandemijo, je ta napoved zelo optimistična.