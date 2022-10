Številni ruski raketni napadi na Ukrajino

Iz Ukrajine danes poročajo o številnih eksplozijah v več mestih po državi kot posledici ruskih raketnih napadov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so bili v napadih, katerih tarča je bila tudi prestolnica Kijev, mrtvi in ranjeni. Iz Kijeva poročajo o petih mrtvih in dvanajstih ranjenih. Žrtve naj bi bile tudi drugod po državi. »Sirene za zračni napad širom Ukrajine ne pojenjajo (...) Na žalost so mrtvi in ranjeni. Prosim, ne zapuščajte zaklonišč,« je na družbenih omrežjih sporočil Zelenski in Rusijo obtožil, da želi Ukrajino »izbrisati z obličja Zemlje«. »Pazite nase in na svoje najdražje. Zdržimo in bodimo močni,« je še sporočil rojakom. Kot je še dejal ob tem, so bili današnji napadi usmerjeni v energetsko infrastrukturo Ukrajino, Rusija pa je pri tem uporabila tudi brezpilotna letala iranske izdelave. »To jutro je težko. Opravka imamo s teroristi. Na desetine raket in iranskih šahedov (iranski droni, op.p.). Imajo dve tarči. Energetske objekte po vsej državi (...) Hočejo paniko in kaos, hočejo uničiti naš energetski sistem,« je dejal Zelenski v video sporočilu in ob energetskih objektih kot drugo tarčo navedel ljudi. Do napadov z raketami in droni naj bi prišlo tako na severu in jugu kot tudi na vzhodu in zahodu države, tarča pa so bila območje Kijeva ter regije Hmelnicki, Lvov, Dnipro, Vinica, Ivano-Frankivsk, Zaporožje, Sumi, Harkov in Žitomir, je še povedal Zelenski. V ruskih napadih na Kijev je bilo najmanj pet mrtvih in 12 ranjenih, je na Telegramu sporočil svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Anton Geraščenko. Med mesti, ki so jih zadeli izstrelki, je bilo tudi otroško igrišče, je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Po navedbah očividcev je bilo na območju okoli Kijeva približno dve uri po tistem, ko je odjeknila prva eksplozija, slišati še več eksplozij. Reševalci so poskrbeli za ranjene in gasili goreče avtomobile, kažejo objavljeni posnetki. Župan Kijeva Vitalij Kličko je prebivalce mesta pozval, naj se pred napadi zatečejo v zaklonišča in ustrezno oskrbijo. »Ruski teroristi ne odnehajo,« je na Telegramu zapisal Kličko in ljudi pozval, naj ne hodijo v mesto. Pozval jih je še, naj s seboj v zaklonišča prinesejo topla oblačila, vodo, zaloge hrane in polnilce za telefone. Ukrajinska vojska je sporočila, da je Rusija danes med bombardiranjem več mest po državi izstrelila 75 raket na Ukrajino. Po navedbah vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil Valerija Zalužnija je »agresor izstrelil 75 raket«, od katerih jih je ukrajinska zračna obramba sestrelila 41.