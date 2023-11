Število obolelih za gripo narašča

V minulem tednu se je v Italiji število okužb z gripo povečalo in so jih našteli 448.000, je razvidno iz podatkov, objavljenih na portalu RespiVirNet. Gre za podatek, ki je primerljiv dogajanju v preteklem letu v istem obdobju. Incidenca se je najbolj povečala in dosega 16 promilov med otroki pod 5. letom starosti. Med posameznimi deželami so okužbe trenutno najbolj pogoste v Lombardiji in Piemontu, med deželami z najmanj okužbami pa je tudi Furlanija – Julijska krajina.

Strokovnjaki pričakujejo, da bo epidemija sezonske gripe dosegla višek med prazniki in priporočajo cepljenje zlasti najbolj ranljivim skupinam in ljudem z zdravstvenimi težavami, katerim priporočajo tudi cepljenje proti covidu-19.