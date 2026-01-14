Število okužb z gripo upada

Število okužb z gripo, ki se je to sezono začela en mesec prej kot ponavadi, v Sloveniji upada, je danes pojasnila nacionalna koordinatorica cepljenja na NIJZ Marta Grgič Vitek. Postopoma pa narašča število okužb z respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Cepljenje proti gripi je še smiselno, saj je še vedno poglavitni povzročitelj akutnih okužb dihal.

Incidenca okužb z gripo se je v prvem tednu januarja rahlo zmanjšala tudi v Italiji, kjer je trenutno po podatkih, objavljenih na portalu Respivirnet, 14,1 obolelih vsakih 1000 pacientov družinskih zdravnikov. Strokovnjaki po pisanju italijanskih medijev ocenjujejo, da se bo število okužb v prihodnjih tednih postopno zmanjšalo.

Kroženje virusov, ki povzročajo okužbe dihal, je sicer še vedno intenzivno. Podatki epidemiološkega spremljanja gripe in drugih akutnih okužb dihal kažejo, da je gripa še vedno poglavitni povzročitelj akutnih okužb dihal, čeprav število okužb upada, je pojasnila Grgič Vitek. »Je pa seveda težko napovedati, kaj bo v prihodnjih tednih,« je dejala.