Štirje novi manjši požari na območju Sežane in Senožeč

Slovenski policisti so bili med 14.22 in 14.43 obveščeni o štirih novih požarih, ki so se vneli na območju Krasa. Zagorelo je ob povezovalni cesti AC Senožeče – Čebulovca, ob regionalni cesti Divača – Senožeče, ob lokalni cesti Sežana – Vrhovlje, pri kamnolomu in ob lokalni cesti Sežana – Vrhovlje, pred naseljem v Vrhovlje. V glavnem so pogorele manjše travnate površine oz. podrast v gozdu.

Kriminalisti SKP PU Koper so opravili oglede požarišč ter preverjajo okoliščine požarov. Ugotavljajo, ali gre morebiti za posledice storitve kaznivega dejanja.

Policisti so tudi sporočili, da so se za izmenjavo informacij povezali z italijanskimi varnostnimi organi, s katerimi se usklajujejo tudi glede gašenja in zapiranja lokalnih cest. Trenutno sta še vedno zaprti povezavi Kastelec – Dolina in Gabrovica – Osp, so sporočili. Pri gašenju požarov med drugim pomaga tudi policijski helikopter.