Strešica naj bi jo stala 20 evrov

»Spoštovani, sem ena od tistih Slovenk/Slovencev, ki imajo to ‘smolo’, da njihovo ime ali priimek vsebuje šumnik.« Tako se začne pismo bralke Primorskega dnevnika, ki se je na naše uredništvo obrnila zato, ker je v postopku podaljšanja vozniškega dovoljenja ugotovila, da bo morala za pravilen zapis priimka plačati višji znesek. Strešica, ki je sicer po vrnitvi priimka v izvorno obliko pred dvajsetimi leti zapisana na vseh ostalih njenih dokumentih, naj bi jo stala 20 evrov. Kajti toliko stane avtošolo usklajevanje z Uradom za promet. Če se torej želi tudi na vozniškem dovoljenju pisati Barič in ne Baric, bo morala plačati 130 in ne običajnih 110 evrov.

O pravici do pravilnega zapisa imena in priimka v vozniškem dovoljenju smo letos spomladi obširno pisali. Ugotovili smo, da mora biti uskladitev vseh osebnih podatkov brezplačna, in da tehničnih preprek, ki jih je v preteklosti imelo ministrstvo za promet pri zapisovanju šumnikov, ni več. Š, č in ž torej niso in ne smejo biti dodaten strošek, vendar smo pri zbiranju podatkov tudi ugotovili, da je pri zapletih vsak primer specifika zase.

Navaden državljan, ki trči v italijanski birokratski sistem, je vselej nemočen, saj približno poznavanje zakonodaje ne zadosti, ko mu uradna oseba na drugi strani s citiranjem pravilnikov in praks predoči drugačno realnost. Zato smo se najprej obrnili na službo za jezikovne pravice ZaJezik, ki posameznikom in ustanovam pomaga najti najprimernejšo pot oziroma postopek za uspešno reševanje posameznih primerov.

Odgovor smo prejeli hitro in je bil jasen: 6. odstavek 7. člena zaščitnega zakona 38/2001 določa, da so postopki, ki sledijo spremembi imena in priimka (tj. vrnitvi v izvirnik), »prosti vsakršnih davščin, taks ali pristojbin«. Nihče ne sme torej zaračunati dodatnih stroškov, saj je osvežitev podatkov v ministrskih bazah brezplačna storitev.

Sumljiv se nam je zdel tudi omenjeni strošek v višini 20 evrov, zato smo za pojasnilo poklicali na deželni prometni urad. Prijazna zaposlena nam je telefonsko razložila to, kar so v preteklosti že razlagali drugim italijanskim državljanom z imeni in priimki s šumniki: ker gre za spremembo osebnih podatkov, je treba zaprositi za duplikat dokumenta. Cena je v tem primeru 42,20 evra, kateri se prištejejo še stroški kolekov in pristojbin, ki se naberejo pri podaljšanju vozniškega dovoljenja. Končni strošek: okoli 150 evrov.

Na naš ugovor, da gre v tem primeru za vrnitev priimka v izvorno obliko in ne za navadno spremembo, so se strinjali, da gre za drugačen primer in so nas prosili, naj jim primer obrazložimo v elektronskem sporočilu. Tega sicer nismo storili, vendar si predstavljamo, da bi se primer rešil tako, kot je treba: brezplačno. Na vprašanje, odkod dodatnih 20 evrov, pa nam niso znali odgovoriti, saj takšne postavke na njihovem ceniku ni.

