Strmoglavilo letalo skupine Frecce tricolori: umrla 5-letna deklica, več poškodovanih

V kraju Caselle pri Turinu se je danes popoldne, malo po 17.30, pripetila huda letalska nesreča, v katero je bilo vpleteno letalo skupine Frecce tricolori. Med vajo za jutrišnji prelet ob praznovanjih za 100-letnico italijanskega vojaškega letalstva je eno od letal strmoglavilo. Pilot se je uspel izstreliti le nekaj deset metrov od tal, letalo pa je nato od padcu eksplodiralo in se je vnel požar. V nesreči je umrla 5-letna deklica, njena starša in 9-letni brat pa so bili poškodovani in so jih prepeljali v bolnišnico, kamor so starša po neuradnih podatkih sprejeli z rumeno triažno kodo zaradi opeklin, medtem ko naj bi bil brat v hudem zdravstvenem stanju. Kaže, da so bili v avtomobilu, ki ga je letalo oplazilo. Opekel se je tudi pilot, ki so ga prav tako prepeljali v bolnišnico.