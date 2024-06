Subtropski anticiklon bo pred hladnim višinskim jedrom popustil

Na vreme pri nas bo do vključno sobote vplival subtropski anticiklon. Iz dneva v dan bo še topleje. Najvišje dnevne temperature bodo razen ponekod ob morju tudi občutno presegale mejo 30 stopinj Celzija. Zagotavljal pa bo povečini sončno vreme z občasno popoldansko nestanovitnostjo zlasti v gorah, ki bo iz dneva v dan pogostejša.

V soboto se bo od hladne višinske doline nad Britanskim otočjem odcepilo hladno višinsko jedro, ki se bo približevalo našim krajem in jih obrobno prešlo v nedeljo, ko se bo pomikalo proti jugu. Od ponedeljka pa se bo, kot kaže, hladno višinsko jedro vrnilo in nekaj dni občutneje vplivalo na vreme pri nas.

Vročina bo nekoliko popustila že v noči na nedeljo in v nedeljo, ko bo zapihala burja in bo pritekal bolj suh in nekoliko bolj svež zrak. V soboto in nedeljo bodo ob prevladujočem sončnem ali zmerno oblačnem vremenu nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo predvidoma zajele le gorske predele in morda občasno še del nižin.

Od ponedeljka do vključno srede, ko se bo hladno višinsko jedro spet približalo našim krajem in se bo nato zadrževalo v naši bližini, bo več spremenljivosti. Občasno bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Možnost bo največja v gorah in v nekaterih nižinskih predelih, predvidoma nekoliko manjša pa ob morju, kjer bo več jasnine. V primerjavi z zdajšnjim vremenskim dogajanjem bo hladneje. Najvišje dnevne temperature bodo med ponedeljkom in sredo povečini med 25 in 28 stopinj Celzija, v primeru ploh in neviht pa pod 25 stopinjami Celzija.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.