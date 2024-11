Subtropski zrak se bo po skoraj mesecu dni postopno umaknil

V gorah, občasno pa tudi v nižinah, sta bila večji del oktobra in začetek novembra občutno pretopla. Na Višarjah in na Zoncolanu, denimo, se temperatura najkasneje od 6. oktobra sploh ni več spustila pod ledišče. Najnižje nočne temperature so bile vselej nad ničlo, zlasti v zadnjem obdobju tudi občutno. Po sneženju, ki je 12. septembra in 3. oktobra pobelilo deželne vrhove, ni bilo več omembe vrednih ohladitev, ki bi temperature popeljale v dolgoletno normalnost. Živo srebro se je v gorskem svetu vseskozi zadrževalo previsoko, občasno celo na poletnih vrednostih. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju je radiosonda iz Rivolta pri Vidmu 2. novembra namerila kar 13,6 stopinje Celzija, ničta izoterma pa se je pogosto povzpela nad višino 4000 metrov. Zaradi izrazitega temperaturnega obrata so bile v minulem obdobju noči v gorah tudi občutno toplejše kot v nižinah.

Ozračje je trenutno zelo stanovitno. V gorah prevladuje sončno in suho vreme, v nižinah pa se marsikje, razen na Primorskem in ob morju, pogosto zadržujeta nizka oblačnost ali vlaga.

Stanovitna in za ta čas zlasti čez dan zelo topla vremenska slika se bo nadaljevala do konca tega tedna, ko se bo od vzhoda začel približevati nekoliko hladnejši zrak. Temperature se bodo od nedelje postopno spuščale. Subtropski zrak se bo umaknil.

Sredi prihodnjega tedna bo naše kraje predvidoma dosegla severna hladna višinska dolina, ob kateri je pričakovati nadaljnjo ohladitev. Ob morebitnem nastanku ciklona nad osrednjimi predeli Italije je možno, da bo prišlo do prehodnega poslabšanja s padavinami. V pritrdilnem primeru bi lahko ponekod snežilo tudi v nižjih predelih.