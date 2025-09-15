»Südtirol, ne Gornje Poadižje«

»Nimam nič proti besedi patriot, ampak ne maram, kako določena desnica izkorišča ta pojem. S tem hoče postaviti nove ovire in ustvariti meje. Raje pomislim na nekdanjega predsednika Sandra Pertinija. Zanj so bili patrioti partizani, ki so osvobodili Italijo izpod nacifašističnega jarma.« Te besede je v današnjem intervjuju za Corriere della Sera izrekla znana novinarka Lilli Gruber, ki je po rodu Južna Tirolka in pripadnica nemške jezikovne skupnosti. Ima se za Evropejko in si želi, da bi njeno domovino imenovali Südtirol in ne Gornje Poadižje.

Novinarja Alda Cazzulla, ki jo je intervjuval, je zanimalo, kje vidi razloge, da je Južna Tirolska v zadnjih letih imela in še ima toliko vrhunskih športnikov. Pri tem je omenil smučarja Gustava Thönija, plavalca Klausa Dibiasija, alpinista Reinholda Messnerja in nazadnje Jannika Sinnerja.

»Naša dežela, ki je bila nekoč obmejno področje in zemlja razkolov, je s časom postala laboratorij tvornega sobivanja. To zahteva disciplino, v kateri se mora človek vedno "postaviti v igro”. To delajo naši vrhunski prvaki. V vsakem primeru se takšen športnik, kot je Sinner, rodi vsakih sto let,« je prepričana Gruber, ki bo nocoj po poletnem premoru spet vodila oddajo Otto e mezzo na televiziji La 7.