Svet je poln lepega

Jasna Tuta je jadralka in popotnica, ki si življenja brez morja preprosto ne more predstavljati. Čas najraje preživlja na vodi in zlasti pod njeno gladino; svoje podvige je opisala v dveh knjigah –Moj svet sredi oceana in Vse barve Polinezije (v angleškem in italijanskem prevodu sta tačas med najbolj prodajanimi tovrstnimi knjigami na spletu). Jutri pa bi najraje odpotovala na sneg.

Katera je vaša največja odlika?

Optimizem.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Razgledanost in prijaznost

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Iskrenost in pristnost

Katera je vaša največja šibkost?

Pomanjkanje discipline. Zelo navdušeno si postavljam visokoleteče cilje, potem pa pogosto odneham na polovici.

Kaj najraje počenjate?

Najraje sem v vodi, točneje pod vodo, kjer je tiho in mirno. Srčni utrip se mi umiri, vse skrbi ostanejo na površju in voda zdravilno objame vsak delček mojega telesa.

Česa vas je najbolj strah?

Bolezni in smrti tistih, ki jih imam rada.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Ko na vprašanje, kaj bi spremenil v svojem življenju, odgovoriš »nič«, ker si zadovoljen s tem, kar imaš.

Kako pa največjo nesrečo?

Res ne vem kako odgovoriti na to vprašanje. Lahko bi rekla revščina, ampak poznam veliko srečnih ljudi, ki nimajo niti računa na banki in živijo iz dneva v dan. Lahko bi rekla bolezen ali invalidnost, ampak poznam srečne bolnike in invalide. Mislim, da je res za vsakogar različno, morda bi bila zame največja nesreča osamljenost, če bi morala živeti brez stikov z drugimi.

Vaš najljubši glasbenik/ica oziroma bend?

Ska-p.

Vaša najljubša likovna umetnina?

Vse slike Vesne Benedetič.

Katerega živečega moškega najbolj občudujete in zakaj?

Svojega očeta. Ker je izredno delaven in radoveden, ker se bori za stvari, v katere verjame, ker si stalno išče nove izzive in ker se mu svetlikajo oči od navdušenja, ko dela stvari, ki jih ima rad. Nenazadnje ga občudujem, ker se je po veliko letih spet navdušil za jadranje in odlično opravlja vlogo krmarja.

Katero žensko iz preteklosti najbolj občudujete in zakaj?

Četudi se zelo radi pritožujemo, moramo priznati, da živimo v dobrih časih in da imamo v primerjavi s svojimi predniki veliko svobode in pravic. Občudujem in hvaležna sem vsem ženskam, ki so se tako ali drugače borile za to.

Kam bi, če bi mogli, odpotovali jutri zjutraj?

Ravnokar sem se vrnila z nekajmesečnega potovanja po tropskih krajih, jutri bi še najraje šla na sneg.

Kaj najbolj sovražite in zakaj?

Bulizem in nestrpnost. Zelo me jezi, ko se kdo (otrok ali odrasel) fizično ali verbalno spravi nad šibkejšega oz. drugačnega – nad osebo s posebnimi potrebami, nad istospolne pare, migrante ... Tudi otroci me včasih znajo zelo razjeziti, ko izolirajo sošolca, ki je manj priljubljen, manj spreten ali revnejši od ostalih.

Kateri talent bi radi imeli?

Rada bi znala lepo risati. Res obupno rišem. Ko kaj narišem na tablo, se še sedemletniki primejo za glavo in včasih kdo od njih pride popravit risbo.

Kaj bi spremenili pri svojem videzu?

Lepo bi bilo, če bi imela temnejšo polt in manj pegic. Tako bi mi zdravniki nehali ponavljati, da se moram izogibati soncu.

Katero je vaše sedanje razpoloženje, stanje duha?

Sem srečna, ker sem se ravnokar vrnila z dolgega potovanja, ki me je spomnilo, da je svet poln čudovitih ljudi. Svet je poln lepega.

Kaj vas je izučilo življenje?

Da nikoli ne vemo, kdaj se bo končalo, zato moramo biti srečni danes in ne jutri.