Svet zajela trgovinska vojna

Zlata doba ZDA, ki jo je ob inavguraciji 20. januarja napovedal novi predsednik Donald Trump, se za zdaj kaže s (kratkoročnimi) slabšimi ekonomskimi indikatorji, z omembo besede »recesija«, ki je »The Donald« noče ne priznati ne zanikati, predvsem pa s trgovinsko vojno, ki bo počasi zajela ves svet in, kot kaže, ne bo nikomur prinesla večjih pozitivnih učinkov. Evropska centralna banka svari namreč pred novim porastom cen, potem ko so že zadnja leta minila v znamenju boja proti inflaciji.

Prelomen dan

V tej zgodbi je bil včerajšnji dan prelomen, saj so začele veljati 25-odstotne ameriške carine na uvoz jekla in aluminija, ki jih je predsednik Donald Trump napovedal februarja. Carine veljajo za uvoz jekla iz Argentine, Avstralije, Kanade, Mehike, EU, Velike Britanije, Brazilije, Japonske in Južne Koreje ter uvoz aluminija iz Argentine, Avstralije, Kanade, Mehike, EU in Velike Britanije. Za Kanado, ki se - s prejšnjim premierjem Justinom Trudeaujem prej in z novim Mark Carneyjem zdaj - najbolj odločno zoperstavlja Trumpu, jih je predsednik ZDA naknadno zvišal na 50 %, a si je, kot je v torek zvečer povedal višji svetovalec Bele hiše Peter Navarro, premislil, kar še enkrat vzbuja dvome glede tega, do katere mere Trumpove napovedi slonijo na konkretnih gospodarskih analizah in vizijah.

Kanada pa ni edina, ki odgovarja Trumpu, saj je EU včeraj v odziv na uvedbo ameriških carin na aluminij in jeklo sprožila protiukrepe, ki bodo prizadeli uvoz ameriškega blaga v vrednosti preko 20 milijard evrov.