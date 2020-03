Svetlobne zahvale in pozivi na Keopsovi piramidi v Egiptu

Znamenito Keopsovo piramido v Egiptu so v ponedeljek zvečer krasili svetlobni napisi, ki so sporočali složnost in solidarnost s tistimi, ki se po vsem svetu borijo proti novemu koronavirusu, piše francoska tiskovna agencija AFP. Na stopničasti strukturi piramide v Gizi so se izmenjevali napisi »ostanite varni«, »ostanite doma« in »hvala tistim, ki nas varujete« v modri in zeleni barvi.

V Egiptu so po pisanju AFP doslej zabeležili 656 okužb z novim koronavorusom, umrlo je 41 ljudi, 150 pa naj bi jih ozdravelo.

Kot je na kraju dogodka povedal minister za turizem in starine Khaled al-Anani, je turistični sektor zaradi pandemije eden najbolj prizadetih v državi, vendar je na prvem mestu zdravje ljudi.

Kot še piše AFP, so v Egiptu razkuževali arheološka najdišča in muzeje.Poleg tega je bila sprejeta vrsta ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s koronavorusom. Tako so zaprti turistični in verski objekti ter šole, zaustavljen je zračni promet, uvedena je policijska ura.