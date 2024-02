Svetniki tudi o oddajah v manjšinskih jezikih

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je na današnjem zasedanju z minuto molka počastil spomin na nedavno preminulega nekdanjega slovenskega svetnika KPI Borisa Iskro in soglasno izglasoval skupno glasovalno pobudo o potrebi po ustanovitvi paritetnih komisij za oddaje RAI v manjšinskih jezikih.

Borisa Iskre se je dopoldne v nagovoru spomnil predsednik deželnega parlamenta Mauro Bordin, ki je med drugim poudaril, kako je bil pokojnik ponosen pripadnik slovenske narodne skupnosti, katero je zastopal tudi v posebni vladni komisiji za izvajanje osimskega sporazuma, obenem je bil »politiki izposojen intelektualec, katerega smrt je v Trstu globoko odjeknila«.

Drugače so deželni svetniki danes popoldne med drugim izvolili tudi člane volilnih komisij oz. podkomisij ter razpravljali o vrsti glasovalnih pobud. Med temi je bila tudi tista, ki jo je prvi podpisal svetnik Bratov Italije Markus Maurmair, poleg njega pa še Roberto Novelli (Naprej, Italija), Diego Bernardis (Lista Fedriga), Lucia Buna (Liga), Francesco Russo (Demokratska stranka), Massimo Moretuzzo (Pakt za avtonomijo) in Marko Pisani (Slovenska skupnost). Dokument poziva deželno vlado, naj pri pripravi novih koncesij med državno vlado in družbo RAI za radijske in televizijske oddaje v italijanskem, slovenskem in furlanskem jeziku zahteva aktiviranje dveh paritetnih komisij – ene za slovenske oz. italijanske oddaje in druge za furlanske oddaje, dalje vključitev informativnih oddaj v koncesijo o furlanskih oddajah ter izvajanje določil, ki predvidevajo enako kakovost signala programov v manjšinskih jezikih, kot velja za glavne kanale RAI, pa tudi kakovostne radijske oddaje na podlagi tehnologije DAB ter digitalizacijo avdiovizualnih arhivov oddaj v manjšinskih jezikih.