V gozdu reševali pohodnico z dvema psoma

Gorski reševalci iz Pordenona so včeraj ob 12.40 posredovali v naravnem rezervatu Parco di San Floriano na Pordenonskem, kjer se je v gozdu izgubila 60-letnica, ki je sprehajala svoja dva psa. S steze je zašla v gost gozd, kjer je izgubila orientacijo. Ker ni našla več poti nazaj, je poklicala na pomoč. Gorski reševalci so bili z njo v stalnem telefonskem stiku. Z aplikacijo whatsapp jim je poslala podatke o svoji poziciji, pri čemer so omejili iskanje le na določeno območje. S terenskim vozilom so dosegli vrh griča in so se nato za nekaj sto metrov spustili peš po pobočju, kjer so jo opazili in dosegli. Pospremili so jo do terenskega vozila, nato do njenega avtomobila. Pohodnica je bila nepoškodovana, imela je le nekaj odrgnin.