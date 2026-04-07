S helikopterjem so reševali 85-letnega jadralnega padalca

Včeraj zvečer so morali gorski reševalci iz Maniaga priskočiti na pomoč 85-letnemu jadralnemu padalcu iz Nemčije. Ta je skušal odleteti z vrha gore Valinis v Občini Meduno, a je moral tik po vzletu odpreti padalo za pristanek v sili. Obtičal je približno 400 metrov od vrha, na težko dostopnem območju.

Glede na njegovo starost je bilo malo verjetno, da bi se lahko sam vrnil do vrha. Tudi zaradi pozne ure so mu priskočili na pomoč gorski reševalci s helikopterjem, akcijo so zagnali ob približno 20. uri. Reševalci so 85-letnika odvedli do vrha gore, kjer so opravili zdravstveni pregled. Kljub nesreči in starosti ni utrpel nobene poškodbe.