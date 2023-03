Tajani prihaja na obisk v Ljubljano

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani bo v petek, 17. marca, na uradnem obisku v Sloveniji. To bo doslej najvišje srečanje na meddržavni ravni, odkar sta v Rimu in v Ljubljani na oblasti novi vladi. V Sloveniji od lanske pomladi levosredinska vlada Roberta Goloba, v Italiji pa od septembrskih predčasnih volitev desno usmerjena vlada predsednice Giorgie Meloni.

Slovensko zunanje ministrstvo, ki bo gostilo Tajanija, še ni objavilo programa obiska, glavna tema bo, poleg bilateralnih vprašanj, gotovo vojna v Ukrajini. Državi imata glede tega zelo sorodna, če že ne enaka stališča. Ni izključeno, da bo tekla beseda tudi o migrantski politiki v luči dosedanjega sodelovanja med državama, s katerim oblasti v Furlaniji - Julijski krajini menda niso ravno zadovoljne.

Tajani je s svojim vzklikom na fojbi pri Bazovici ob dnevu spominjanja 10. februarja 2019 »Živeli italijanska Istra in Dalmacija« sprožil incident med Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Rim in Ljubljana sta s potrpežljivimi diplomatskimi napori nato spor zgladili, Tajani pa se je javno opravičil za nepremišljene besede.

Slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je ob novici o Tajanovem obisku v Ljubljani izrazila željo, da bi vodja italijanske diplomacije ob tej priložnosti sprejel predstavnike Slovencev v Italiji in Italijanov v Sloveniji.