Tanja Fajon pričakuje čimprejšnje rezultate preiskave o Peršmanovi domačiji

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je ob današnjem obisku Peršmanove domačije na avstrijskem Koroškem izrazila pričakovanje, da bi preiskava julijskega dogodka na tej domačiji potekala hitreje. K čimprejšnjim rezultatom neodvisne preiskave bo pozvala tudi na popoldanskih srečanjih v Celovcu.

»Treba je razjasniti okoliščine tega precej brutalnega dogajanja tu na domačiji, kjer so bili študenti mirno na antifašističnem kampu, zelo mirno so se družili in vse je ta akcija močno presenetila. Tako da pričakujemo čim prej preiskavo, ki bo končana, ki bo prinesla jasne ugotovitve, predvsem pa tudi pravne posledice za storilce dejanj,« je dejala.

Ob tem se je sestala s predstavniki slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, pri čemer so, kot je dejala, vnovič izrazili vso podporo manjšini in tudi solidarnost v zvezi z dogodki ne le na Peršmanovi domačiji ampak tudi na nogometni tekmi v Celovcu, ko je sodnik od trenerja slovenskega kluba SAK iz Celovca zahteval, da z igralci govori nemško.