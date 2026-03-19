»Tankanje v FJK bo cenejše kot v Sloveniji«

Fabio Soccimarro, pristojni za okolje in energijo v deželni vladi FJK, se je odzval na negotovosti v zvezi s cenami energentov

Spletno uredništvo |
FJK |
19. mar. 2026 | 18:53
»Tankanje v Furlaniji - Julijski krajini bo cenovno ugodnejše od tankanja v bližnji Sloveniji. Če znižanju trošarin, ki ga je napovedala vlada Giorgie Meloni, prištejemo še deželni popust na gorivo, bo poln rezervoar v Italiji stal manj kot v Sloveniji.«

S temi besedami je negotovosti v zvezi s cenami energentov komentiral Fabio Soccimarro, pristojni za okolje in energijo v deželni vladi FJK. Dejal je, da dežela zaenkrat ne namerava večati popusta na goriva, vseskozi pa naj bi potekali dogovori s predsednikom deželne vlade Massimilianom Fedrigo in pristojno v deželni vladi za finance Barbaro Zilli. Obenem je naftne družbe pozval, naj še same pripomorejo k znižanju cene dizla, bencina in kurilnega olja: »Na lokalni ravni opažamo razlike v cenah med posameznimi občinami, pri čemer so stroški najvišji prav na obmejnih območjih. Zato pričakujemo, da bo tudi naftna industrija prevzela svoj del odgovornosti.

