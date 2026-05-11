Reševali pohodnico, ki je padla na romarski poti

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalci finančne policije in gasilci so v soboto ob 11. uri posredovali na romarski poti Cammino delle Pievi v Karniji, med krajema Cavazzo Carnico in Verzegnis, kjer se je poškodovala pohodnica. Bila je družbi s štirimi osebami, ko je padla in se močno udarila v nogo. Na pomoč so poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Reševalci so jo dosegli peš, ker je bila na gozdnatem območju, kjer bi bilo reševanje s helikopterjem nemogoče. Na kraju so jo stabilizirali, nato so jo naložili na nosila in jo prenesli do ceste, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo. Z njim so jo reševalci prepeljali v tolmeško bolnišnico. Ugotovili so, da si je domnevno zlomila gleženj.