Ponedeljek, 11 maj 2026
Kronika

Reševali pohodnico, ki je padla na romarski poti

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalci fnančne policije in gasilci so posredovali na romarski poti Cammino delle Pievi v Karniji, kjer se je poškodovala pohodnica

Spletno uredništvo |
Karnija |
11. maj 2026 | 11:05
    Reševali pohodnico, ki je padla na romarski poti
    Reševanje poškodovanega pohodnika, arhivski posnetek, fotografija je simbolična, (ARHIV CNSAS FVG)
Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalci finančne policije in gasilci so v soboto ob 11. uri posredovali na romarski poti Cammino delle Pievi v Karniji, med krajema Cavazzo Carnico in Verzegnis, kjer se je poškodovala pohodnica. Bila je družbi s štirimi osebami, ko je padla in se močno udarila v nogo. Na pomoč so poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Reševalci so jo dosegli peš, ker je bila na gozdnatem območju, kjer bi bilo reševanje s helikopterjem nemogoče. Na kraju so jo stabilizirali, nato so jo naložili na nosila in jo prenesli do ceste, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo. Z njim so jo reševalci prepeljali v tolmeško bolnišnico. Ugotovili so, da si je domnevno zlomila gleženj.

