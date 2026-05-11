Legendarna žaba padla z višine dveh metrov na igrišče

Tržaški gasilci so sinoči malo pred 18. uro posredovali pri Svetem Ivanu v Trstu, kjer se je pripetila nenavadna nesreča. S terase nad igriščem župnije v Ulici Giulia je z višine kakih dveh metrov vzvratno padla na spodnje športno igrišče legendarna žaba oz. starodobnik citroen DS. Avtomobil je obstal nagnjen v 45-stopinjskem kotu, zadnji del je obtičal na spodnjem igrišču, prednji pa na okrog dva metra visokem zidu. Gasilci so vozilo zavarovali in so reševalcem deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 pomagali pri reševanju voznika, ki je bil za volanom. Reševalci so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Nastala je tudi gmotna škoda, ki je pri oldtimerjih tudi zaradi čustvene navezanosti ponavadi še toliko občutnejša kot pri sodobnih vozilih.