Učenci Glasbene matice osvojili vrsto najvišjih nagrad, priznanj in pohval

V zadnjem obdobju so učenci Glasbene matice znova dokazali, da predano delo, vztrajnost, kakovostno pedagoško vodstvo in ljubezen do glasbe prinašajo izjemne rezultate. Na raznih domačih in mednarodnih tekmovanjih so se mladi glasbeniki predstavili z zrelimi, prepričljivimi in umetniško dovršenimi nastopi ter osvojili vrsto najvišjih nagrad, priznanj in posebnih pohval. »Njihovi uspehi so v ponos šoli, profesorjem, staršem in širši skupnosti, saj potrjujejo visoko raven glasbenega izobraževanja in bogato tradicijo Glasbene matice,« so ob tej priložnosti zapisali v glasbeni šoli.

Med najodmevnejšimi dosežki velja izpostaviti nastope mladih pianistov na 39. klavirskem tekmovanju »J. S. Bach« v Sestri Levante. Tekmovanje v Liguriji je tudi letos združilo številne nadarjene mlade glasbenike, med katerimi so se učenci Glasbene matice odlično izkazali. Evan Miliani je v kategoriji B dosegel izjemnih 99 točk od 100, osvojil prvo absolutno nagrado ter postal absolutni zmagovalec celotnega Bachovega tekmovanja, na katerem so nastopili pianisti, stari od sedem do dvajset let. Gre za izjemen dosežek, ki potrjuje »glasbeno zrelost, tehnično pripravljenost in izrazno prepričljivost« tega devetletnega bazovskega učenca prof. Tamare Ražem Locatelli.

Odlične rezultate so dosegli tudi drugi učenci prof. Tamare Ražem Locatelli. Lidio Tommaseo je v kategoriji B prejel prvo nagrado s 96 točkami, Louis Thibault Zanette je v kategoriji A osvojil prvo nagrado s 95 točkami, Rossano Rivi pa je v isti kategoriji prejel drugo nagrado s 93 točkami. Posebno priznanje je prejela tudi njihova mentorica za odlično delo in skrbno pripravo učencev. To je »lepa potrditev njene strokovnosti, predanosti in dragocenega pedagoškega dela, ki se jasno odraža v uspehih njenih učencev,«ocenjujejo pri Glasbeni matici.

Solo koncert in z orkestrom

V Velenju je potekalo 7. mednarodno tekmovanje harfe. V kategoriji A, pedalna harfa, je Marta Stopar prejela zlato plaketo. V kategoriji B je Tina Pantaleo prav tako osvojila zlato plaketo, v kategoriji E pa je Filippo Craglietto dosegel 96 točk, prejel zlato plaketo in posebno nagrado: solo koncert na gradu v Velenju. Ta uspeh predstavlja pomembno priznanje za mladega harfista in hkrati čudovito priložnost za nadaljnje umetniško uveljavljanje. Vsi nagrajenci iz harfe so učenci prof. Tatiane Donis.

Posebno pozornost si zasluži tudi duo Les Mati, ki je ponovno navdušil na mednarodnem tekmovanju Celeia 2026. Harfistki Maja Locatelli in Tina Pantaleo, iz razreda prof. Tatiane Donis, sta v kategoriji Komorne skupine s harfo prejeli prvo absolutno nagrado z 99 točkami od 100. Duo je za svoj izjemni dosežek prejel tudi posebno nagrado: prihodnje leto bosta harfistki nastopili s Simfoničnim orkestrom Slovenske vojske.

Nabirajo izkušnje in nagrade

Na mednarodnem tekmovanju »Daleki akordi« v Splitu se je odlično predstavil pianist Goran Košuta, učenec iz razreda prof. Claudie Sedmach. V svoji kategoriji je osvojil drugo nagrado in s tem potrdil glasbeno kakovost ter uspešno delo pod mentorstvom svoje profesorice. Uspešni so bili učenci Glasbene matice tudi na 14. klavirskem tekmovanju »Ivan Rijavec« v Rogaški Slatini. Med Začetniki je Rossano Rivi dosegel prvo absolutno nagrado z 99 točkami od 100. V kategoriji Mali pianisti pa je Lidio Tommaseo osvojil prvo nagrado z 98,66 točke. Oba učenca prof. Tamare Ražem Locatelli sta nastopila tudi na zaključnem koncertu zmagovalcev, kar je posebna čast in potrditev izjemne kakovosti njunih nastopov.

Uspešen je bil tudi Alessandro Nuzzo, učenec klavirja iz razreda prof. Hanne Nazarenke, ki je na tekmovanju Certamen v Cervignanu prejel drugo nagrado z 92 točkami.

»Za vsakim uspehom stojijo ure vaj, potrpežljivost, disciplina, podpora družin ter skrbno in strokovno delo profesorjev. Tekmovanja niso le priložnost za osvajanje nagrad, temveč tudi pomembna izkušnja, ki mlade glasbenike uči poguma, odgovornosti, zbranosti in umetniškega izražanja,« so še zapisali pri Glasbeni matici.

V prihodnjih tednih se novih izzivov lotevajo še drugi učenci na raznih mednarodnih tekmovanjih v Prekmurju, Pulju, Palmanovi in na 13. izvedbi mednarodnega glasbenega tekmovanja »Tomaž Holmar« v Naborjetu.