Možne izdatnejše padavine in nevihte

Arso je za danes in jutri objavil rumeno vremensko opozorilo zaradi izdatnejših padavin, neviht in okrepljenega vetra. Na jugozahodu Slovenije bo lahko padlo od 25 do 50 milimetrov dežja v 24 urah, so zapisali, možne so krajevne nevihte z lokalno močnejšimi nalivi, veter pa bo čez dosegel najvišjo hitrost od 50 do 70 kilometrov na uro.

Na severozahodu države pričakujejo, da bo lahko padlo od 70 do 100 milimetrov dežja na kvadratni meter. Drugod po Sloveniji opozarjajo pred krajevnimi nevihtami in okrepljenim vetrom.