Na Kobariškem motorist čelno trčil v avtomobil

Utrpel je poškodbe nog, rok in glave, z vojaškim helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center

Spletno uredništvo |
Kobarid |
11. maj 2026 | 11:33
    Prizorišče nesreče (GASILSKA ENOTA KOBARID)
Na Kobariškem se je v soboto dopoldne zgodila hujša nesreča, v kateri se je poškodoval madžarski motorist, poročajo Primorske novice. 50-letnik se je v koloni s še tremi motoristi peljal od Trnovega ob Soči proti Kobaridu, ko je nenadoma zapeljal na nasprotno stran ceste in čelno trčil v avto, s katerim se je iz nasprotne smeri pripeljala 57-letna voznica. Na kraju nesreče so poleg policistov posredovali kobariški gasilci, ki so huje poškodovanemu motoristu do prihoda zdravstvenih reševalcev nudili prvo pomoč. Madžara, ki je utrpel poškodbe nog, rok in glave, so nato predali reševalcem helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so ga z vojaškim helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Cesta je bila dobro uro povsem zaprta, nato so promet spustili izmenično, po dveh urah pa so jo ponovno odprli.

