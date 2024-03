Po sredinem hekerskem napadu na spletno stran predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar, je bila včeraj tarča hekerjev tudi spletna stran RTV Slovenija. V poznih popoldanskih urah so zaznali t. i. DDoS napad na njeno spletno stran . Spletno mesto je po polnoči spet delovalo, saj so hitro zaščitili sisteme in uspešno preprečili morebitno večjo škodo. V Uradu vlade za informacijsko varnost menijo, da so takšni dogodki verjetno politično motivirani.

Na RTV Slovenija so še pojasnili, da novih incidentov po tem ni bilo, vse digitalne storitve pa delujejo brez težav.

Predsednik vlade Robert Golob je ob robu obiska hematološkega oddelka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana dejal, da v Sloveniji v zadnjem času opažajo zelo veliko kibernetskih napadov iz tujine. »Ni vedno ista država, vedno pa je ena od svetovnih velesil in tudi tokrat je tako. Hekerji prihajajo iz konkretne svetovne velesile s konkretnim sporočilom slovenski politiki,« je dejal. »Na nas je, da se pa seveda pred tem branimo in da se na izsiljevanje ne oziramo,« je poudaril.

Portal 24ur je poročal, da je ruska hekerska skupina Cyber Army Russia Reborn objavila video z nagovorom Sloveniji. Hekerska skupina je v videu, ki so ga pridobili na portalu, sporočila, da so Slovenijo napadli zaradi pomoči Ukrajini. Zatrdili so, da ne želijo škoditi državi in navadnim državljanom, ter jih pozvali, naj mirno sprejmejo njihove napade.