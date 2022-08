»Giorgia Meloni je čisto spregledala nekatere temeljne točke evropskega prava, kot sta denimo spoštovanje in zaščita vseh manjšin,« se je na videosporočilo Giorgie Meloni odzvala senatorka Tatjana Rojc (DS), ki meni, da Bratje Italije še niso obračunali z eno najhujših zapuščin fašizma, to sta nacionalizem in nestrpnost, ki sta na italijanskem ozemlju zatirala pripadnike slovenske, nemške in francoske jezikovne skupnosti.»Znaki prisilne italijanizacije “tujejezičnih” imen krajev, priimkov, zaprtje šol in kulturnih stanov so bili konkretna posledica podle ideologije domnevne večvrednosti, semena sovraštva in delitev, ki tu pa tam še vedno dvigujejo glave,« opozarja parlamentarka. »Kdor razglaša, da nima opravka s fašizmom, naj o teh dogodkih izreče resnično in pravično besedo«, je komentirala Rojc.