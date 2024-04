Do boljše mobilnostne ureditve mesta

Novo Gorico in Gorico bo prihodnje leto predvidoma obiskalo zelo veliko ljudi. Naj v čezmejno Evropsko prestolnico kulture 2025 pridejo z avtomobilom, vlakom, avtobusom, letalom, kolesom ali peš, se je treba na porast prihodov ustrezno pripraviti, zato goriška občina intenzivno dela na uresničitvi novega načrta za mobilnost, s katerim želi okrepiti povezave med dvema Goricama in ronškim letališčem ter znotraj somestja samega.

»Trenutno sestavljamo nov načrt za mobilnost, ki ga bomo kmalu objavili. S tem bomo skušali za prihod v Gorico spodbuditi predvsem uporabo javnih prevoznih sredstev, kot sta vlak in medkrajevni avtobus, urediti pa moramo seveda tudi ustrezna parkirišča na določenih lokacijah, kjer predvidevamo, da bodo ob EPK 2025 potekali večji dogodki,« je za Primorski dnevnik povedala Patrizia Artico, ki je v goriškem občinskem odboru zadolžena za projekt GO! 2025.

Goriško intermodalno vozlišče, ki bo potnikom omogočalo boljše in enostavnejše prestopanje med prevoznimi sredstvi, naj bi bilo do konca tekočega leta nared. Na ploščadi pred goriško železniško postajo bo možno stopiti tako na vlak kot na avtobus ali pa skočiti na izposojeno kolo in se z njim odpraviti na ogled mestnih znamenitosti. Na območju železniške postaje tudi napredujejo dela, s katerimi bodo izboljšali dostopnost in udobje potnikov, in ki jih izvaja železniško podjetje RFI.

Vozlišče bodo gradili poleti

Na noč med ponedeljkom in torkom so se na železniški postaji začela dela za povišanje še zadnjega perona. Ostale perone so že dvignili, kmalu bosta na vrsti še gradnja dvigal in odstranjevanje arhitektonskih ovir za izboljšanje dostopnosti. Da bi zmanjšali nevšečnosti, bodo na Trgu Martiri della libertà gradbišče odprli ob zaključku letošnjega šolskega leta, torej sredi junija.