Tatjana Rojc: Razpisati nov natečaj za ravnatelje šol s slovenskim učnim jezikom

Senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je v okviru obravnave šolske uredbe za leto 2026 vložila amandma in predlog skupnega stališča, s katerima zahteva razpis novega natečaja za ravnatelje šol s slovenskim učnim jezikom v FJK. Z amandmajem je Rojc predlagala, naj ministrstvo za šolstvo razpis objaviti v 30 dneh po uveljavitvi zakona, s katerim bodo potrdili obravnavano uredbo.

V šolskem letu 2026/2027 je za 14 slovenskih ravnateljstev predvidenih le 11 ravnateljev, piše v predlogu skupnega stališča, ki so ga prav tako kot amandma podprli tudi drugi senatorji DS. Zadnji natečaj za ravnatelje je bil leta 2019, a na lestvici ni več nikogar. Eno ravnateljsko mesto ostaja nezasedeno in ga ni mogoče niti začasno nadomestiti, je opozorila.

Vsi ravnatelji slovenskih šol imajo dodatne vodstvene zadolžitve, saj vodijo dve ravnateljstvi, kar v italijanskih šolah ni predvideno. Po oceni senatorke to predstavlja neenako obravnavo, ki jo dodatno zaostruje hudo pomanjkanje upravnega osebja v tajništvih slovenskih šol.