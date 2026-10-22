Na Bevkovem trgu v Novi Gorici pri belem dnevu pretepel moškega

Policisti iz Nove Gorice so včeraj malo pred 14. uro prejeli več klicev občanov o pretepu dveh oseb na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Posredovalo je več policijskih patrulj. Na kraju so opazili moškega, izkazalo se je, da gre za 47-letnika, ki je bil krvav po obrazu. Na pomoč so zato poklicali tudi reševalce nujne medicinske pomoči.

Policisti so ugotovili, da je do 47-letnika, ki je sedel na klopi, pristopil drugi moški, ki ga je nagovoril. 47-letnik je vstal in se peš odpravil s kraja, drugi moški je odšel a njim in ga z roko večkrat udaril v glavo, nato pa s kraja zbežal. Reševalci so poškodovanega 47 -letnika odpeljali na urgenco Splošne bolnišnice Šempeter.

Policisti so osumljenega napadalca nekaj po 15.00 uri izsledili v Vrtojbi. V postopku so mu zasegli snov, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Ugotovili so, da gre prav tako za 47-letnika z območja Nove Gorice.

Ko bodo podrobneje znane poškodbe, ki jih je utrpel poškodovani, bodo policisti zoper osumljenca ustrezno ukrepali, za posest prepovedane droge pa je bil zoper njega uveden prekrškovni postopek.