V Italiji vse večja zaskrbljenost, da bi protest lahko ohromil državo

V teh dneh v Italiji ne protestirajo le mladi, ki opažajo, da korakajo proti vse bolj negotovi prihodnosti - izobrazbeni, zaposlitveni, okoljski, finančni, stanovanjski - in da odločevalci ne kažejo posebne vneme, da bi ta vprašanja naslovili. V deželah na jugu države se že več dni nadaljujejo protesti avtoprevoznikov, ki s svojimi tovornjaki blokirajo ceste, da bi opozorili na vrtoglave cene pogonskih goriv, zaradi katerih postaja stanje nevzdržno. Na Siciliji, v Kalabriji, Apuliji in Kampaniji so posledice že opazne: v marsikaterem kraju so stranke v supermarketih naletele na prazne police, primanjkuje zlasti sadja in zelenjave, a ne samo.

Premierka Giorgia Meloni je za danes sklicala novo sejo vlade, na dnevnem redu bodo ukrepi za pomoč avtoprevoznikom in kmetom.

Z avtoprevozniki demonstrirajo tudi kmetje, ki potrebujejo gorivo tako za kmetijske dejavnosti kot za dostavo pridelka. Opozarjajo tudi, da jih pogoji, ki jim jih vsiljujejo velike trgovske verige, na čelu katere so velike multinacionalke, porivajo na rob preživetja. Tržne cene so tako nizke, da z njimi ne pokrijejo niti stroškov proizvodnje, na katere seveda ne vpliva le cena goriv, temveč tudi drugih stroškov.

Protestu so se pridružili peki oziroma lastniki pekarn, najbolj množično v Kalabriji. S protestom opozarjajo na velike težave zaradi vse višjih cen pšenice in posledično moke ter drugih sestavin, pa tudi na izžemajoče pogoje, ki jim jih vsiljujejo velike trgovske verige in jim majhni pekovski obrati niso kos, saj njihova proizvodna zmogljivost ni primerljiva z industrijskimi pekarnami.

Sicer pa se posledice protestnih cestnih blokad na jugu Italije mestoma začenjajo opažati tudi na severu, kjer v nekaterih trgovinah začenjajo s polic izginjati predvsem nekatere vrste sadja in zelenjave, motena je tudi dobava nekaterih svežih mlečnih izdelkov.