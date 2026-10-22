Iz Ljubljane 60.000 evrov za gospodarske organizacije Slovencev v Italiji

Ljubljana Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje delovanja gospodarskih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji. Na voljo je skupno 60.000 evrov. Namen javnega razpisa je podpreti dejavnosti gospodarskih organizacij avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji za ohranjanje slovenstva zunaj matične države in njegovega povezovanja s Slovenijo na področju gospodarstva. Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane organizacije Slovencev v Italiji, ki se ukvarjajo z ekonomskim razvojem narodne skupnosti.

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in materialnih stroškov do višine 15 odstotkov od celotnega zahtevka. Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške do višine 100 odstotkov. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja do 20. novembra 2026. Rok za oddajo vlog je 2. november.