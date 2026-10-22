Jamlje in Sela bo prihodnje leto povezal jubilejni pohod

Po letošnji uspešni izvedbi že razmišljajo o prihodnjem letu, ko bodo praznovali okrogli jubilej. Turistično društvo Dren in kulturno društvo Kremenjak sta v nedeljo uspešno izpeljala 29. Kraški krožni pohod.

Start je bil letos v Selah na Krasu, od koder so se pohodniki in pohodnice odpravili proti Jamljam, med drugim tudi po poti, ki so jo nekoč uporabljale mlekarice. V večnamenskem središču društva Kremenjak v Jamljah je bil na sporedu postanka za malico, nakar so se udeleženci, ki jih je bilo letos nekaj več kod dvesto, vrnili v Sela na Krasu, kjer je bilo na sporedu kosilo.

Navzoče sta na prireditvenem prostoru v imenu organizatorjev nagovorila predsednik turističnega društva Dren Matej Ferfolja in predsednik kulturnega društva Kremenjak Gabrijel Pahor, sledile so družabne igre, med katerimi ni manjkalo smeha in dobre volje. Potem ko so lani prehodni pokal osvojili Jameljci, je letos zmagala ekipa iz Sel. Druženje se je nato nadaljevalo do poznih ur. Prihodnje leto bo pohod doživel svojo trideseto izvedbo, zaradi česar že razmišljajo o bogatejšem kulturnem program.