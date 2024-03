Tatjani Rojc so se zaradi spletnih žalitev opravičili

S pobotanjem med senatorko Tatjano Rojc ter osebama, ki sta pred nekaj leti na Facebooku objavili zapise proti njej, se je v minulih tednih na tržaškem sodišču zaključila zadeva okoli spletnega žaljenja senatorke, v katero so bile vpletene štiri osebe. To izhaja iz besedil dogovorov o pobotanju, ki so jih poleg Tatjane Rojc in njenega odvetnika Andreja Berdona podpisali še ovadeni stranki – Ivan Godnič in Rudolf Pečar, ter njuna zagovornika, odvetnika Samo Sanzin in Marko Jarc. Tako je bilo dogovorjeno, da se Godnič in Pečar senatorki opravičita zaradi žaljivih trditev, opravičilo objavita na Facebook strani Slovenci v Italiji in vsak plača 500 evrov odškodnine.

Dogovora sta zelo podobna tistemu, do katerega je prišlo pred slabim letom dni vedno na sodišču v Trstu med senatorko in drugima dvema protagonistoma dogajanja, Dimitrijem Križmanom in Istocom Vizintinom, ki ju je zastopal odvetnik Paolo Vizintin. S tem je tudi svoj dokončni epilog dobila zgodba, ki se je začela 4. septembra 2021, ko je senatorka Rojc na svoji Facebook strani objavila fotografijo in politično stališče glede bližajočih se občinskih volitev v Miljah. Objavo je v naslednjih dneh nekdo delil na strani Slovenci v Italiji, pri čemer je uporabnik Ivan Godnič prispeval žaljiv komentar, kateremu so tudi Križman, Vizintin in Pečar prispevali svoje zapise, ki so senatorko prizadeli, zato je vložila kazensko ovadbo. Lani je 24. marca pred sodnikom Alessiom Tassanom na tržaškem sodišču prišlo do prvega epiloga z dogovorom med Tatjano Rojc, ki jo je zastopal odvetnik Andrej Berdon, ter Križmanom in Vizintinom. Berdon je proti Križmanu in Vizintinu umaknil ovadbo v zameno za objavo opravičila na strani Slovenci v Italiji in plačilo odškodnine, kar se je tudi zgodilo.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.